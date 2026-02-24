【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中森明菜の限定ブロマイドが発売される。 ■『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム -LED ver.-』横浜・名古屋会場で上映開始 大好評を博した『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』の東京・福岡・神戸会場での上映に続き、2月27日からは、より鮮やかなLEDドームシステムを利用した『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム -LED ver.-』の上映が名古屋