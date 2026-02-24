日経225先物は11時30分時点、前日比260円高の5万7100円（+0.45％）前後で推移。寄り付きは5万6780 円と、シカゴ日経平均先物（5万6780円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。ただ、直後につけた5万6650円を安値に上へのバイアスが強まり、現物の寄り付き直後に5万7000円台を回復すると、中盤にかけて5万7330円まで上げ幅を広げた。ボリンジャーバンドの+1σ（5万6740円）を朝方に割り込んだ後は、同バンドを上