24日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝154円91銭前後と、前日午後5時時点に比べ44銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円54銭前後と9銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース