これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。積雪の多いところはナダレに注意してください。 ◆24日(火)これからの天気 日差しが届きますが、次第に雲に覆われるでしょう。 夜遅くは雨の降るところがありそうです。 降水確率は、午後6時以降は各地とも30%以上となっており、村上市では60%と高くなっています。 ◆24日(火)の予想最高気温 最高気温は、11～1