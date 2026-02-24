卓球の「シンガポールスマッシュ2026」は22日にシンガポールで本戦が開幕。世界トップ選手が名を連ねる中、連日ハイレベルな戦いが繰り広げられている。有力選手を揃える日本勢の上位進出が期待される中、24日には各種目が2回戦に入り、注目カードが続く。 ■早田、張本美がタッグ結成 今大会には日本勢も男女の世界ランキング上位者がエントリーしており、世界の強豪が集う舞台での躍動が期待されてい