県は、一般会計の総額が7800億円余りとなる新年度の当初予算案を発表しました。国の経済対策を活用した物価高支援事業などを盛り込み、村岡県政では2番目に大きい規模となっています。24日午前に開かれた県議会の議会運営委員会で示されたものです。般会計の総額は7863億円で、今年度より465億円、率にして6.3％増えました。村岡県政では、2023年度の7940億円に次いで2番目の規模となっています。Q国の経済対策を活用し、県産米購