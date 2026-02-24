春の選抜高校野球大会に出場する帝京長岡高校野球部が、長岡市長を表敬訪問し意気込みを語りました。 帝京長岡は、2025年秋の北信越大会で日本文理との県勢同士の決勝を制して初優勝を飾り、センバツへの出場が決まりました。24日は、芝草監督と選手が磯田長岡市長と面会し意気込みを語りました。 ■帝京長岡高校 芝草宇宙監督 「長岡市民の思いを背負って、しっかりと甲子園で全力で勝ち切れるということを挑戦していきた