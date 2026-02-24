23日夕方、志布志市の県道でオートバイが転倒し、運転していた男性(40)が意識不明の重体です。事故があったのは、志布志市志布志町田之浦の県道です。警察によりますと、23日午後5時25分ごろ、志布志湾方向に向かって走っていたオートバイが転倒しているのを通行人が見つけ通報しました。この事故で、オートバイを運転していた鹿屋市寿の会社役員、有野友博さん(40)が病院に搬送されましたが意識不明の