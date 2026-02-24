23日夜、山陽小野田市の県道で道路を横断していた高齢男性が軽乗用車にはねられ死亡しました。事故があったのは山陽小野田市新生3丁目の県道です。23日午後10時20分ごろ道路を横断していた近くに住む自営業の79歳の男性が日の出方面から中川方面に向け走ってきた軽乗用車にはねられました。この事故で、男性は全身を強く打ち病院に搬送されましたがおよそ1時間後に死亡が確認されました。軽乗用車を運転していた市内に住む50歳の女