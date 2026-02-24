まずは速報です。24日午前11時20分ごろ、鹿児島市伊敷で建物火災が発生しました。消防によりますと、先ほど午前11時20分ごろ、鹿児島市伊敷で木造2階建ての建物が燃えているのを消防の職員が発見しました。現在も消火活動が行われていて、ケガ人などの詳しい情報はまだ入っていません。