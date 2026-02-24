エコーに映し出された赤ちゃんは、元気に動いていた。【漫画】本編を読む→「風俗の母」幼少期から絵を描くことが好きだった漫画家・アヤさん(@aokitajimaru)は、現在『ナース専科』で看護師のエピソードを基にした作品を連載している。なかでも強烈な印象を残したのが「風俗の母」というエピソードだ。「この子は客との子」と語った女性の覚悟を描いた物語は、読む人の胸に重く響く。今回は作品づくりの裏側や、看護師という職業