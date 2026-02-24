テレビアニメ『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』が2026年に放送されることが決定した。あわせてあわせて、第1弾シチュエーションビジュアル、ティザーPVも解禁された。【動画】キャラボイス解禁！公開された『無自覚聖女』アニメ映像シチュエーションビジュアルは、1シーンを切り取ったかのような、物語が垣間見えるキービジュアル。今回のビジュアルでは、庭園を散歩するシチュエーションでカロリーナとエドワードが