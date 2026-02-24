歌手の中森明菜が27日、新ブロマイド（全6種）を発売する。【画像】中森明菜の新ブロマイド（全６種）中森が過去に出演したNHK『紅白歌合戦』をもとにした新作の「紅白歌合戦ブロマイドセット」で、1983年12月31日〜1988年12月31日の6年連続出場した歌唱シーンがデザインされている。同ブロマイドは27日より、『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』の名古屋会場（コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA）、横浜会場（