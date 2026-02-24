2026年2月22日、中国のSNS・微博（ウェイボー）で、日本と中国におけるこの20年余りのロボットの進化を比較する映像が公開され、注目を集めた。約6万人のフォロワーを持つ微博アカウント「飛棉花絮」氏が22日、「中国と日本のロボットの30年における進化を比較した。日本は思いもよらないことに、大きなリードから今や大きく後れを取るようになった。その背景には何があるのか」というメッセージとともに動画を公開した。動画は「