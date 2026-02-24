一日消防署長ハリセンボン 近藤春菜さん「一斉放水、はじめ！」乾燥して火が広がりやすい春を前に、東京消防庁は、お笑い芸人のハリセンボン・近藤春菜さんを一日消防署長に迎えたイベントを実施しました。今年は雨が少なく、空気が乾燥している時期が長く続いて、去年よりも火災が増えているということで、東京消防庁は注意を呼び掛けています。