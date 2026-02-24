東京都が実用化を目指している「空飛ぶクルマ」が、きょう、実際の運用を想定して東京の空を飛びました。国産の「空飛ぶクルマ」が都内を飛行するのは初めてです。記者「ゆっくりと空飛ぶクルマが浮かびあがりました」きょう、東京・江東区で行われたのは、都内で初となる国産の「空飛ぶクルマ」の試験飛行です。遠隔操縦による無人運転で、周辺の海上150メートルをおよそ3分半かけて往復しました。また、搭乗ターミナルの試験運用