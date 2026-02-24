テレビ東京は25日、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭の経済特番第6弾『インダストリー7.0〜ニッポン発、世界へ〜』（後11：06）を放送する。独自の技術力で社会課題の解決に挑むテック系企業の経営者らを招き、技術論や開発にかける思い、世界進出の可能性など、さまざまな角度から深掘りする。【番組カット】こんなに語るのは珍しい？話を聞き込むオードリー・若林正恭世界が「第5次産業革命」という構造変化の渦中にあ