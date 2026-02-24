俳優のつるの剛士（50）が24日、自身のインスタグラムを更新。同世代の戦隊ヒーロー出身俳優との肩車ショットを公開した。「ギンガブルーに肩車されるウルトラマンダイナ」とつづり、俳優の照英との2Sを公開。「二人合わせて101歳」と記した。つるのは「ウルトラマンダイナ」ウルトラマンダイナ役、照英はスーパー戦隊シリーズ「星獣戦隊ギンガマン」のギンガブルー役。照英は184センチの長身。「照英ちゃんに会うとなぜか