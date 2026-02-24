きのう（23日）夜からきょう（24日）にかけて、群馬県や埼玉県で住宅が焼ける火事が相次き、2人が死亡しました。きょう午前7時半ごろ、群馬県富岡市の木造2階建ての住宅で「家が燃えています」と119番通報がありました。警察や消防によりますと、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、焼け跡から2人の遺体が見つかったということです。警察は遺体の身元の確認を急いでいます。一方、きのう午後10時ごろ、埼玉県ふじみ野市富士