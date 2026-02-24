歌手の森高千里（56）が昨年開催した全国ツアーのブルーレイ・DVDが3月11日に発売されることを記念して、東京・愛知・大阪の映画館でプレミアム上映会を開催することが24日、決定した。発売されるのは、森高がツアー中に「今までで一番盛り上がったんじゃない？」とMCで問いかけるほどの盛り上がりを感じた、10月12日の東京・昭和女子大学人見記念講堂でのライブの様子を収録したもの。プレミアム上映会では、その映像をスク