俳優の柿澤勇人と西山潤がこのほど、都内で行われた放送中のTBSドラマ「終のひと」（火曜深夜0・58）の取材会に出席した。今作は余命わずかで一見型破りな葬儀屋の主人公（柿澤）と仕事に忙殺される日々を送る中で母が急逝した会社員（西山）が出会い、バディとなって死と遺族に向き合っていく物語。デビュー20年目で初のドラマ主演を経験した柿澤が自身の座長ぶりを振り返った。「自分の役を全うするしか余裕がなく、座長らし