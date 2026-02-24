プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が、侍ジャパンにサポートメンバーとして帯同している中山礼都選手について期待を込めました。プロ6年目となる23歳の中山選手は、昨シーズン自己最多となる103試合に出場し、打率.265、7本塁打、32打点を記録。内野手登録でしたが、外野手として出場機会を重ね、飛躍のシーズンとなりました。現在は、3月のWBCに向けての侍ジャパンのサポートメンバーとして帯同。チームでの競争もある中で、サポー