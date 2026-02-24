フランスのニースで昨年5月に開催された第13回ニース国際映画祭でグランプリに輝いた「宮古島物語ふたたヴィラかんかかりゃの願い」のポスタービジュアルと公開スケジュールの情報が解禁となった。「宮古島物語ふたたヴィラ」（23年）、「宮古島物語ふたたヴィラ再会ぬ時」（24年）に続き、上西雄大（61）が脚本、監督、主演を務めるシリーズの第3章。世界各国から優れた独立系の作品が集う映画祭で見事に最高賞を射止めた。