昨年解散したダンスボーカルグループ・lolの元メンバー・小見山直人が、ソロアーティストとして、2作目のデジタルシングル「Eyes On You」をきょう24日に各音楽配信サービスにてリリースされた。また、きょう午後9時には、ミュージックビデオを公開する。【動画】「心がすっごく空っぽになる感じに陥った」解散について語るlolのmoca今回の楽曲は、曖昧な男女の関係と相手に対するもどかしい感情を描いたラブソング。ミュージ