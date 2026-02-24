嘔吐や下痢といった症状が出るノロウイルスなどの「感染性胃腸炎」について、今月15日までの1週間におよそ2000の小児科から報告された患者数は、1医療機関あたり7.98人となりました。6週ぶりの減少となっています。最も多いのは大分県の15.86人、次いで熊本県の14.72人となっていて、厚生労働省は手洗いや消毒などを徹底するよう呼びかけています。