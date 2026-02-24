お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が、23日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。共演者との年齢差に驚く場面があった。同番組で、紛失して使用していない携帯電話の料金を「10数年」支払っていたことを明かしたクロちゃん。その携帯が4月から使えなくなるという書類を受け取ったため、改めて自宅を探したところ無事発見したという。中のデータを確認