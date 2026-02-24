タレントの西野未姫が23日に自身のアメブロを更新。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が58歳の誕生日を迎えたことを報告し、手作りケーキで祝福した様子を公開した。【映像】自宅の特大プールで遊ぶ夫・山本圭壱＆にこりちゃん2022年11月、お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱との結婚を発表し、“31歳差婚”が話題になった西野。2024年10月には、第1子となる長女・にこりちゃんが誕生、2026年1月4日には第2子の妊娠を