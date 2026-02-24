「侍ジャパン強化合宿」（２４日、宮崎）手締めの後、投手陣がマウンド付近に集合。マウンドの上に集まり、ダルビッシュを中心とした集合写真撮影が行われた。投手陣が感謝の思いを伝えるかのようなシーンだった。全員で写真を撮ると、ダルビッシュは投手陣に頭を下げた。そして撮影してくれたカメラマンにも丁寧に頭を下げて感謝の思いを伝えた。宮崎合宿では初日から参加し、ブルペンで投手陣へアドバイスを行った。また