住宅ローンを組むとき、多くの人が悩むのが「固定金利か、変動金利か」という選択です。金利上昇が意識される今、どちらを選ぶべきなのでしょうか。本記事では、最新の金利動向を踏まえ、それぞれの特徴と選び方のポイントを整理します。固定金利は上昇が続いている住宅ローンの固定金利は、長期金利(特に新発10年物国債の利回り)の動きに連動して決まります。長期金利が上昇すれば住宅ローン固定金利も上がり、長期金利が低下すれ