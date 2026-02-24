株式会社U-NEXTは24日、2026年3月に開催されるWBC東京プールに向けて来日中の野球オーストラリア代表と、横浜DeNAベイスターズの練習試合を2026年2月28日（土）にライブ配信すると発表した。また、2026年2月21日(土)からオープン戦が始まったが、3月から開幕の横浜DeNAベイスターズ主催のセントラル・リーグ公式戦、セ・パ交流戦、イースタン・リーグ公式戦も昨シーズンに続きライブ配信する。