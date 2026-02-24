『エヴァンゲリオン』30周年を記念したイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」の最終日に開催された2月23日Final Programにて、『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作に関する初報が発表された。エヴァンゲリオン公式X(@evangelion_co)より引用シリーズ構成・脚本はヨコオタロウ、監督は鶴巻和哉、谷田部透湖、音楽は岡部啓一、制作はスタジオカラー×CloverWorks。『エヴァ』30周年を記念するフェス