1.食べたいものを食べさせる 終末期に入り、食事制限や栄養バランスを気にする必要がなくなったら「なにを食べたいか」を最優先に考えてあげましょう。 もし、少しでも食欲があるなら、元気だったころに好んで食べていた高級な缶詰や茹でたササミ、かつお節など、目を輝かせていたものを用意してあげてください。たくさんは食べられないかもしれませんが、少量でも「おいしい」と感じられる時間を大切にしましょう。 終