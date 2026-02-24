ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来木原龍一組（木下グループ）。三浦が閉会式後にインスタグラムを更新し、“奇跡の1枚”が大バズりしている。そんななか、偶然写り込んだ存在にも注目が集まった。写真は、選手村の五輪モニュメントの前で撮影された。木原に投げられた三浦が宙で大開脚。まるで五輪の輪の上に座っていると錯覚するよ