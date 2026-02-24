「殺す、殺す、殺す……」電車内で痴漢行為を行った男は、女子高生をこう脅しながらわいせつな行為に及んだという。「’25年７月23日、千葉県警浦安署は不同意わいせつの疑いで千葉県柏市の自称会社員・岡陽介被告（45）を逮捕しました。岡被告は５月末に、電車内で通学途中の女子高生Aさん（当時16歳）の体を触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。Aさんが電車を降りた後、駅前の交番に被害を相談したことから事件が発覚