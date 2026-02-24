ウェステルローFW坂本一彩が決勝弾ベルギー1部ウェステルローは現地時間2月22日にリーグ戦第26節でシャルルロワと対戦し、2-1で勝利した。決勝点を挙げたのはFW坂本一彩だった。坂本は1-1で迎えた後半アディショナルタイム2分、左サイドからのグラウンダーの折り返しを右足で確実にゴールへ蹴り込んだ。昨年10月以来となる今季公式戦5得点目はそのままチームを勝利に導く決勝点となた。ベルギーメディア「HLN」は「坂本がウ