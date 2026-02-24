前期入試の準備岡山大学津島キャンパス岡山・北区津島中 25日に始まる国公立大学の前期日程の入学試験を前に、岡山大学でも準備が進められています。 24日、岡山大学津島キャンパスの試験室では、職員が受験番号が書かれたシールを机に貼ったり、黒板に試験科目を書いたりしていました。 岡山大学の試験は10の学部で行われ、1492人の募集に対して4205人が志願し、平均倍率は2.8倍です。 本番に備えて