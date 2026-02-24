歌手の森高千里が２４日、昨年開催した全国ツアーの東京・昭和女子大学人見記念講堂公演の模様を収録したＢｌｕ‐ｒａｙ＆ＤＶＤを３月１１日に発売すると発表した。また、発売を記念して４月に東京、愛知、大阪の映画館でプレミアム上映会を開催することも明らかにした。ここ数年、毎年全国ツアーを開催している森高。昨年も全国２６か所でライブを行い、中でも「今まで（本ツアー公演の中）で一番盛り上がったんじゃない？