巨人は２３日、那覇キャンプ第２クール最終日を迎えた。オープン戦３試合を終え２２イニング連続無失点と投手陣が絶好調。特に、新加入の則本昂大は２２日の中日戦（北谷）で２回完全投球を披露。ルーキー・竹丸和幸も実戦３登板５イニング無失点と好調を維持している。「報知プロ野球チャンネル」では那覇キャンプ中間報告としてメインＭＣの水井基博デスクに電話。開幕投手候補の山崎、完全復活を予感させる田中、新外国人・ウ