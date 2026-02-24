「ブルーアーカイブ」のアプリリリース5周年を記念した描き下ろしイラストのグッズが当たる、セガ ラッキーくじが登場。5等級＋ラストラッキー賞で構成され、セガならではの要素を詰め込んだデザインのグッズが揃っています！ セガ ラッキーくじ「ブルーアーカイブ」 発売日：2026年2月24日(火)より順次発売予定価格：1回 770円（税込）取扱店：ローソン、各種ホビーショップなど※店舗へのお問合せはお控えくださ