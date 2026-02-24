侍ジャパンにアドバイザーとして参加するパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が２４日、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）を完走。「自分はピッチクロック、ピッチコムを知ってる状態で来た。そういうことは伝えられましたし、それ以外は特にやることはなかったんですけど、すごく自分としては楽しめました」と振り返った。最終日のこの日は投