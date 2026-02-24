東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルのオールデイ・ダイニング「ファンタジースプリングス・レストラン」ディズニー映画『アナと雪の女王』や『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした絵画が飾られた店内で、ブッフェスタイルのお食事が楽しめます。今回は、東京ディズニーシーのスペシャルイベントと連動し、2026年4月から6月の特定日に開催される、シェフこだわりの料理とワインのペアリン