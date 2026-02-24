ソフトバンクが２４日、宮崎空港から台湾遠征に向けて出発した。午前中のチャーター便で出国し、２１日にコンディション不良で練習を欠席していたイヒネ・イツアも姿を見せた。２５日は台湾プロ野球・中信兄弟、２６日はＷＢＣ台湾代表と「２０２６年台日野球国際交流試合」（ともに台北ドーム）を行う予定となっている。今季、台湾プロ野球・味全から加入した徐若熙（シュー・ルオシー）投手は、２６日に登板予定。自身も３