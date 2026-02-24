高知市大津の国分川沿いで早咲きのサクラ「カワヅザクラ」が見頃を迎え、春の訪れを告げています。やわらかなピンク色の花が美しいカワヅザクラ。高知市大津・食品団地裏手の国分川沿いで見頃を迎えている早咲きのサクラです。30メートルほどの土手に沿って約20本が並び、今8分ほどが花開いています。カワヅザクラは華やかな色合いが特徴で「思いを託します」という花言葉も持っています。2月24日はあたたかな日差しが降り注