ファストファッションの最大手、ユニクロは２４日、都内で会見を開き、錦織圭（ユニクロ）やロジャー・フェデラー（スイス）らに続く新たなグローバルブランドアンバサダーとして、女子テニスで、２０２１年全米オープン優勝のエマ・ラドゥカヌ（英国）が就任することを発表した。登場したラドゥカヌは「非常に誇りに思う。ユニクロと私は、人生や文化、社会に対する多くの価値観を共有している」と、就任の喜びを語った。ユ