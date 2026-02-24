【明治安田J1百年構想リーグ】セレッソ大阪 1−2 サンフレッチェ広島（2月22日／ヨドコウ桜スタジアム）【映像】豪快過ぎるオーバーヘッド弾チームメイトも頭を抱える衝撃の一撃だった。セレッソ大阪FW櫻川ソロモンが試合終了間際に決めたオーバーヘッド弾が話題を集めている。2月22日に明治安田J1百年構想リーグ第3節のセレッソ大阪vsサンフレッチェ広島が行われた。キックオフ直後から広島が試合のペースを握ると、55分にジ