東京スカイツリーで22日、エレベーターが地上から30ｍ地点で緊急停止し、6時間にわたり子どもを含む20人が閉じ込められた。乗客によると、一時エレベーターが急降下する事態もあったという。施設は原因を調査中で、きょうも臨時休業となっている。約20人がエレベーター閉じ込め3連休の最終日の23日午前9時過ぎ、観光客で賑わうはずの東京スカイツリーは臨時休業となっていた。観光客（子ども）：のぼりたかったけど、のぼれないの