赤沢経済産業相は、アメリカ政府の判決についての対応や新たな関税措置の日米合意への影響について注視していくと述べました。赤沢経産相「米国政府の対応を含む関連の動向や昨年の日米間の合意について高い関心を持って注視をしております」また、赤沢経産相は23日夜、アメリカのラトニック商務長官と電話会談をおこない、アメリカが新たな関税措置をとる中、日本の扱いが昨年の日米間の合意より不利にならないよう申し入れたとい