速報です。先ほど24日午前11時50分過ぎ、ミラノコルティナオリンピックを戦い抜いた日本選手団を乗せた飛行機が成田空港に到着しました。歴代最多となる24個のメダルを獲得した日本選手団。午後からは帰国会見が行われる予定です。JOC＝日本オリンピック委員会によりますと、帰国便には選手53人を含む選手団本隊の122人が搭乗しているということです。