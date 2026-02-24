俳優の岡田准一（45）が24日、都内でマクドナルド「プレミアムローストコーヒー」リニューアル発表イベントに出席した。コーヒーをイメージしたセットアップで登壇。昨年から同商品のCMに出演しているが、元々ファン。「マクドのコーヒーおいしいで！と周囲に勧めていたのでCMをいただけてうれしかった」と笑顔を見せ、勝手に「マクドコーヒー大使です」と名乗った。リニューアルしたコーヒーを試飲すると「おいしい。飲みやす