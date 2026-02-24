プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）による一戦が、5月2日に東京ドームで開催されると23日（日本時間24日）、米老舗専門誌「ザ・リング」などが報じた。これまでも5月2日開催の可能性が報じられてきたがこの日、米専門メディア「ボクシング・シーン」やDAZNなどが同日の開催決定を報道。「ザ・リング」のマイク・コッピンガー